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Napoli clean sheet 2025-26: vittorie di misura e difesa ritrovata

By Sara Di Fenza
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Un altro 1-0, un’altra vittoria sofferta ma preziosa. Il Napoli porta a casa tre punti fondamentali e soprattutto un clean sheet che dà fiducia all’intero ambiente, a partire da Antonio Conte. Dopo la notte intensa di Cagliari, gli azzurri appaiono più leggeri, anche se nel finale hanno rischiato qualcosa di troppo. Il Cagliari, infatti, si è reso pericoloso solo sporadicamente, ma nel finale ha sfiorato il pareggio: tra un pizzico di disattenzione e un po’ di fortuna, il Napoli è riuscito comunque a mantenere la porta inviolata. Si tratta del decimo clean sheet stagionale, un dato importante che testimonia la crescita difensiva della squadra. Protagonista tra i pali Milinkovic-Savic, già decisivo dodici partite fa nell’ultima gara senza gol subiti, contro il Sassuolo al Maradona. Sono passati appena due mesi, ma sembra un’eternità: oggi il Napoli è diverso, e gran parte del merito va proprio alla ritrovata solidità difensiva.

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