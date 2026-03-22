Mercato: Meret in dubbio, futuro altrove?

Alex Meret ha vinto due Scudetti da protagonista. Al netto dell’essere quasi sempre al centro dei rumors per possibili addii al Napoli, alla fine è rimasto e, con lui in porta, prima Spalletti e poi Conte sono riusciti a vincere il Tricolore. In questa stagione invece è stato bersagliato dagli infortuni, con solamente nove partite giocate in campionato, un totale di dieci in tutte le competizioni. L’infortunio di Vicario, però, gli ha aperto le porte della Nazionale, anche se non è dato sapere se tornerà a essere titolare con il Napoli.

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Lo stesso Meret, negli scorsi giorni, aveva parlato della convocazione in azzurro come un obiettivo. “Essere convocato in Nazionale è uno dei miei obiettivi. Quando scendo in campo do tutto per questo club e se mister Gattuso lo riterrà giusto mi convocherà. L’impegno contro l’Irlanda del Nord è importantissimo e io spero di esserci, ma accetterò qualsiasi decisione”. Così il portiere sarà almeno presente, anche se difficilmente verrà schierato. Anche perché davanti a lui c’è Donnarumma, onnipresente, più un Carnesecchi che sta facendo benissimo in questa stagione con l’Atalanta. Intanto il suo contratto scade nel 2027, dopo l’ultimo rinnovo della scorsa estate. A giugno, però, potrebbe anche salutare. Oggi Alex Meret compie 29 anni.