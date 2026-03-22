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McTominay leader del Napoli: italiano in campo e “trucco” con gli arbitri

By Emanuela Menna
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Scott McTominay si conferma sempre più centrale nel Napoli guidato da Antonio Conte. Arrivato nell’estate 2024, ha già contribuito alla conquista di Scudetto e Supercoppa Italiana. Secondo Il Mattino, il centrocampista parla italiano in campo per comunicare con i compagni, dimostrando grande integrazione. Tuttavia, nei momenti di rabbia usa solo l’inglese per evitare di essere compreso dagli arbitri e rischiare sanzioni. Dopo un infortunio che si è fatto sentire, è tornato decisivo contro il Cagliari segnando un gol importante e rilanciando il Napoli nella corsa Champions, con uno sguardo anche alla vetta.

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