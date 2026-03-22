Mauro: “Nessuno può vietare al Napoli di crederci”

Massimo Mauro, ex centrocampista, ha analizzato la lotta scudetto a La Gazzetta dello Sport: “Il calcio è fatto anche di sogni e nessuno può vietare al Napoli di crederci. Questa squadra è in grado di vincerle tutte da qui alla fine, perché conosco Conte e so che tipo di mentalità riesce a trasmettere. Però per riaprire davvero il discorso servirebbe che l’Inter sbagli tre partite su nove, e sinceramente mi sembra difficile”.

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Mauro ha difeso anche la prestazione degli azzurri contro il Cagliari: “A me è sembrata la prova di una grande squadra. Vittoria per 1-0, senza concedere quasi nulla e con la sensazione di avere sempre il controllo. Non sarà stato uno show, ma è il modo in cui si portano a casa i campionati”. Secondo l’opinionista Mediaset, il lavoro di Conte resta comunque straordinario: “Il Napoli ha perso tantissimi giocatori durante la stagione, e non parliamo di riserve. De Bruyne, Anguissa, Lobotka, Lukaku, Di Lorenzo, Neres, Rrahmani… un elenco lunghissimo. Per questo dico che, anche se non dovesse arrivare il titolo, rimarrà il rimpianto per quello che poteva essere”.