Lunch match Serie A, Como/Pisa: le formazioni ufficiali

Il lunch match della 30^giornata di Serie A si gioca sul lago, quello lariano per essere precisi. Si tratta di una sfida tra chi lotta per “alzare” il suo rango calcistico e chi lotta per…salvarsi. E’ questo Como/Pisa, in campo, oggi, alle 12.30. I due tecnici hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali:

Factory della Comunicazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Var Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli.

PISA (3-4-2-1):Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Oscar Hiljemark

A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tourè, Illing-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Stojilkovic, Pereira.