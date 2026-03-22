CalcioNewsSerie A

Lunch match Serie A, Como/Pisa: le formazioni ufficiali

By Gabriella Calabrese
0

Il lunch match della 30^giornata di Serie A si gioca sul lago, quello lariano per essere precisi. Si tratta di una sfida tra chi lotta per “alzare” il suo rango calcistico e chi lotta per…salvarsi. E’ questo Como/Pisa, in campo, oggi, alle 12.30. I due tecnici hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali:   

Factory della Comunicazione

COMO (4-2-3-1): Butez; Var Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas.  Allenatore: Cesc Fabregas
A disposizioneTornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Kuhn, Baturina, Smolcic, Vojvoda, De Paoli.

PISA (3-4-2-1):Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo. Allenatore: Oscar Hiljemark
A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tourè, Illing-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Bettazzi, Stojilkovic, Pereira.

Potrebbe piacerti anche
News

Il peso delle assenze ha condizionato la stagione del Napoli. A Conte era stata…

News

Possibile futuro fra i grandi per gli azzurrini Hasa e Rao, Conte osserva

News

CdS – Boom di visite al Maradona per le giornate del FAI

News

Baby azzurri in campo oggi, uno contro l’altro per Bari-Carrarese

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.