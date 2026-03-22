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Lukaku: futuro lontano da Napoli?

L'indiscrezione

By Lorenzo Capobianco
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Nonostante un contratto ancora in essere per la prossima stagione, il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni. Negli ultimi mesi l’attaccante è stato accostato a diverse destinazioni, con particolare insistenza per offerte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, ma dal Belgio emergono segnali che potrebbero portare a uno scenario completamente diverso. Secondo quanto riportato dal portale Voetbalkrant, tra le possibilità da non escludere ci sarebbe anche un ritorno all’Anderlecht, club in cui Lukaku è cresciuto e al quale è sempre rimasto molto legato. Un legame che va oltre l’aspetto sportivo e che potrebbe pesare nelle valutazioni sul futuro.

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