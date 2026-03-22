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L’ attrice Margot Robbie a Napoli: lo scatto è azzurro

By Giuseppe Sacco
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Uno scatto pubblicato da Edoardo Trotta, General manager di Palazzo Petrucci, che ritrae Margot Robbie con la maglia del Napoli. Lo scatto, poi, è stato condiviso anche dal profilo social del noto ristorante di Posillipo, seppur la visita risalga a qualche tempo fa.

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L’attrice australiana ha sempre mostrato una certa affinità per Napoli. Lo scorso anno, infatti, scelse Napoli e Capri per presentare Papa Salt Coastal Gin, un gin nato in Australia, e che venne lanciato in Italia con una serie di eventi tra la Costa e l’isola. Il prodotto è diventato di uso comune ed già presente in alcuni dei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana, della Penisola Sorrentina, di Capri e di Napoli.

Arrivata al cinema qualche settimana fa con “Cime Tempestose”, l’attrice con questo scatto ha confermato la sua enorme passione per l’Italia.  Fonte: Il Mattino

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