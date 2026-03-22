Infortuni: news su Rrhamani e Di Lorenzo

Dopo settimane complicate, in casa Napoli arrivano notizie positive dall’infermeria. Antonio Conte, che negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con numerose assenze soprattutto nel reparto arretrato, potrebbe presto riavere a disposizione due titolari come Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. Il recupero dei due difensori procede bene e il rientro in campo non sarebbe lontano.

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Nel frattempo la squadra ha già mostrato segnali di crescita, come dimostrato dalle ultime prestazioni. A dare fiducia, sottolinea il quotidiano, è stata in particolare la maggiore solidità difensiva. La ritrovata tenuta del reparto arretrato ha permesso di mantenere la porta inviolata dopo undici partite consecutive in cui il Napoli aveva sempre subito gol. Un dato importante, considerando che proprio gli infortuni avevano costretto Conte a cambiare spesso interpreti e assetto, passando anche alla difesa a tre per trovare maggiore equilibrio. Le prospettive ora sono più incoraggianti.

Il rientro sembra previsto per metà aprile.