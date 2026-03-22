Il parere del direttore Perillo circa la voce su Lukaku

Antonello Perillo si è espresso sulla questione di una probabile cessione di Lukaku, di seguito, le sue parole:

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“Mi sembra altamente improbabile. Big Rom ha un altro anno di contratto in azzurro da 7,7 milioni di euro, nell’Anderlecht il giocatore più pagato è Thorgan Hazard con 1,6 milioni di euro. Rinuncerebbe Lukaku a 6 milioni lordi pur di rientrare a casa? Tutto è possibile, ma mi sembra troppo… Il fatto, poi, che abbia acquistato una villa a pochi chilometri da Anderlecht mi sembra del tutto irrilevante: mi sembra normale che un belga faccia un investimento immobiliare nel proprio Paese, con l’intenzione magari di tornarci a vivere in futuro.”