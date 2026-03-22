Il colpo del futuro messo a segno da Manna si chiama Rao

Il Mattino si sofferma su Emanuele Rao, attaccante del Napoli attualmente protagonista in Serie B, al quale il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna potrebbe guardare in ottica futura: “Per Emanuele Rao i sei gol messi a segno fino a questo momento, impreziositi anche da un assist, gli sono valsi la prima chiamata in Nazionale italiana U20 del napoletano Carmine Nunziata per l’amichevole in programma il 27 marzo contro l’Inghilterra. Con l’avvento del tecnico Longo – subentrato al posto di Vivarini sulla panchina barese – l’attaccante ha trovato nuova linfa e timbrato il cartellino per quattro volte nelle ultime quattro giornate: il ds Manna potrebbe aver messo a segno il colpo del futuro. (…) Rao sta attirando gli occhi su di sé e la sensazione è che nella prossima finestra di mercato il telefono del ds del Napoli possa squillare più volte”.

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