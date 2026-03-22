NewsCalcioNapoli

Ferrara su De Bruyne: “Il cambio tattico di Conte lo ha rilanciato”

By Emanuela Menna
0

Ciro Ferrara, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando di Kevin De Bruyne. Di seguito, le sue parole:

Factory della Comunicazione

Non mi viene da pensare che comunque Antonio in virtù di quelli che sono stati tantissimi infortuni a un certo punto ha dovuto cambiare assetto tattico. A inizio campionato De Bruyne faceva un pochettino più di fatica ad inserirsi in quel in quel contesto e sembra che invece proprio questo assetto tattico che ormai Antonio ha disegnato sulla squadra già da parecchio tempo, lo possa mettere secondo me nelle migliori condizioni“.

Potrebbe piacerti anche
News

Il parere del direttore Perillo circa la voce su Lukaku

News

Victoria Solofra campione di Coppa Italia Serie C

News

Mercato: Meret in dubbio, futuro altrove?

News

Conte e il ”patto scudetto”: adesso si prova a vincerle tutte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.