Ferrara su De Bruyne: “Il cambio tattico di Conte lo ha rilanciato”

Ciro Ferrara, ex azzurro, è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando di Kevin De Bruyne. Di seguito, le sue parole:

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“Non mi viene da pensare che comunque Antonio in virtù di quelli che sono stati tantissimi infortuni a un certo punto ha dovuto cambiare assetto tattico. A inizio campionato De Bruyne faceva un pochettino più di fatica ad inserirsi in quel in quel contesto e sembra che invece proprio questo assetto tattico che ormai Antonio ha disegnato sulla squadra già da parecchio tempo, lo possa mettere secondo me nelle migliori condizioni“.