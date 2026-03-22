E’ una questione di corde, Conte tocca quelle per andare oltre

“Il nostro obiettivo è la Champions, ma nessuno ci può impedire di guardare avanti”. Chiaro, diretto ed essenziale, Antonio Conte al termine della sfida di Cagliari. La Gazzetta dello Sport analizza il momento attuale del Napoli e le strategie comunicative adottate dal suo allenatore: “Dalla panchina, osservando da una prospettiva personale, incurante di quello che si direbbe un solco incolmabile, considerato il distacco, Conte ha toccato “piano” le corde emotive del suo Napoli, incitandolo a spingersi ben di là di qualsiasi ragionevole perplessità. Si può fare, però evitando di sbilanciarsi in sbruffonerie che non appartengono al personaggio e che, abitando questo mondo, il calcio, da quarant’anni, sa come orientarsi e ondeggiare”.

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