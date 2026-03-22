E’ stato il suo “aguzzino” e Hojlund ha attaccato Mina del Cagliari sui social

Lo sfogo è diventato virale sui social. Sotto un post Instagram di CalcioNapoli24 che ritrae il fermo immagine del contatto tra Mina e Hojlund sabato all’Unipol Domus, l’attaccante danese non le ha mandate a dire. Mariani in campo ha lasciato correre, ma la “stretta” al petto del difensore colombiano ha lasciato il segno. «Questo ragazzo non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a permettere che succeda, non è la prima partita in questa stagione», il testuale commento di Hojlund in calce al post. Il danese, che aveva mostrato i segni del contatto con Mina all’arbitro, non è riuscito a segnare nella trasferta di Cagliari decisa dal gol lampo di McTominay. Ora Hojlund è atteso a Copenaghen dove è chiamato a trascinare la Danimarca nel decisivo spareggio playoff contro la Macedonia del Nord del compagno di squadra Elmas. La vincente sfiderà una tra la Repubblica Ceca e l’Irlanda per un posto al Mondiale americano. Fonte: CdS

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