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Difesa azzurra: Di Lorenzo e Rrahmani per il rush finale

By Gabriella Calabrese
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E’ la componente che ha mostrato più crepe, quest’anno. La difesa azzurra non è stata irreprensibile. E’ ovvio che a fare la difesa partecipi l’intera squadra per la fase difensiva, ma è altrettanto evidente che i suoi interpreti principali non abbiano risposto al meglio, che si sia trattato di infortuni o personali momenti di forma. Alcuni sono ancora in infermeria, purtroppo. La Repubblica scrive sui possibili recuperi di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani: “A dare fiducia agli azzurri è stata soprattutto la ritrovata tenuta della difesa, che si è riscattata con un prezioso clean sheet dopo aver sempre subito almeno un gol nelle 11 partite precedenti, compresi gli impegni internazionali e di Coppa Italia. Il sesto reparto arretrato della Serie A (30 reti al passivo) aveva bisogno di riscattarsi e c’è finalmente riuscito a dispetto delle assenze molto pesanti di due big come Di Lorenzo e Rrahmani, che stanno meglio e potrebbero rientrare a metà aprile. L’emergenza ha finalmente allentato un po’ la presa e si spiegano anche così i risultati positivi dell’ultimo mese, che hanno alimentato persino qualche speranza tra i tifosi di una ormai insperata rimonta scudetto”.

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