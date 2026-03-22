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De Bruyne resta al Napoli: futuro già deciso e finale da protagonista

By Vincenzo Buono
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Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli non è in discussione: il centrocampista belga, arrivato la scorsa estate e con ancora un anno di contratto, è destinato a restare anche nella prossima stagione.

Le sensazioni dall’ambiente sono chiare: sia il club che il giocatore vogliono proseguire insieme. De Bruyne si prepara a un finale di campionato da protagonista, prima di tornare protagonista anche con la nazionale belga.

Convocato insieme a Romelu Lukaku per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, il numero azzurro dimostra di voler restare competitivo ad altissimo livello anche a 34 anni, con l’obiettivo di arrivare al quarto Mondiale della carriera.

Con nessuna trattativa per una cessione in corso, il suo futuro appare già definito: continuare a guidare il Napoli in Italia e in Europa anche nella prossima stagione.

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