De Bruyne, futuro ancora azzurro: continuità e ambizioni ad alto livello

Il cammino di Kevin De Bruyne con il Napoli sembra destinato a proseguire senza intoppi. Arrivato durante l’ultima sessione estiva di mercato, il centrocampista belga è ancora legato al club da un contratto valido per un altro anno e, secondo le indiscrezioni, la sua permanenza non è in discussione. Sia la società che il giocatore, infatti, condividono la volontà di continuare insieme anche nella prossima stagione. Le sensazioni che emergono sono positive: De Bruyne si prepara a vivere un finale di campionato da protagonista, prima di tornare a concentrarsi sugli impegni con la nazionale. Nonostante i suoi 34 anni, il centrocampista sta vivendo una fase sportiva intensa e ricca di stimoli, con prospettive importanti sia a livello di club che internazionale. Inoltre, insieme a Romelu Lukaku, è stato nuovamente convocato dal Belgio per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, segnando il suo ritorno nel giro della nazionale dopo un periodo di assenza. Un chiaro segnale della sua intenzione di restare competitivo ai massimi livelli. Con un contratto ancora in essere e nessuna trattativa per una possibile cessione, il suo futuro appare già delineato: De Bruyne vuole continuare a essere una guida per il Napoli, puntando a restare protagonista sia in Italia che in Europa.

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