Conte e il ”patto scudetto”: adesso si prova a vincerle tutte

La vittoria di Cagliari non ha abbassato la tensione in casa Napoli, anzi. Antonio Conte ha approfittato del successo in Sardegna per lanciare un messaggio forte alla squadra, chiedendo ai suoi di affrontare il finale di stagione con la massima ambizione. Con otto partite ancora da giocare, il tecnico vuole che il gruppo resti concentrato e continui a credere negli obiettivi ancora alla portata.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore ha parlato allo spogliatoio con toni decisi ma allo stesso tempo fiduciosi, trasformando la pressione in stimolo. Il concetto espresso è stato chiaro: “Adesso proviamo a vincerle tutte”.

Il calendario offre ancora otto partite, vale a dire ventiquattro punti disponibili. Un bottino che consentirebbe al Napoli di restare stabilmente nelle zone alte della classifica, mettendo al sicuro la qualificazione in Champions League e continuando a mettere pressione su chi è davanti.