Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Alex!

Compleanno in casa azzurra. Alex Meret compie 29 anni.
Il portiere del Napoli è nato a Udine il 22 marzo del 1997.
Meret ha esordito in maglia azzurra l’8 dicembre 2018 nel match contro il Frosinone vinto per 4-0.
Meret è il portiere con più presenze con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria con 222 gare.
E’ stato protagonista nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa.
Buon compleanno Alex!
Fonte SSCN
Ad Alex Meret i migliori auguri di buon compleanno dal direttore e dalla redazione de Ilnapolionline