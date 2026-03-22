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Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Alex!

By Emilia Verde
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Compleanno in casa azzurra. Alex Meret compie 29 anni.

Factory della Comunicazione

Il portiere del Napoli è nato a Udine il 22 marzo del 1997.

Meret ha esordito in maglia azzurra l’8 dicembre 2018 nel match contro il Frosinone vinto per 4-0.

Meret è il portiere con più presenze con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria con 222 gare.

E’ stato protagonista nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa.

Buon compleanno Alex!

Fonte SSCN

Ad Alex Meret i migliori auguri di buon compleanno dal direttore e dalla redazione de Ilnapolionline

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