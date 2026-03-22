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CdS – Boom di visite al Maradona per le giornate del FAI

By Emilia Verde
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Lo stadio Maradona è stato preso letteralmente d’assalto dai tantissimi visitatori che hanno approfittato delle giornate FAI per entrare gratis e ammirare da vicino lo stadio di Fuorigrotta. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Maradona come non lo si era mai visto: aperto, vissuto, attraversato da migliaia di persone. Le Giornate FAI di Primavera hanno trasformato lo stadio in un luogo da scoprire passo dopo passo, tra pista d’atletica, spogliatoi e sala stampa, con visite guidate a piccoli gruppi. Il risultato è stato un successo oltre le aspettative: nella sola giornata di ieri sono stati più o meno cinquemila tra cittadini, tifosi e turisti a varcare l’ingresso dai Distinti in via Giambattista Marino. Per la precisione, secondo dati ufficiali, 4.800 persone. Una fila, lunghissima, sin dalle prime ore del mattino e grande curiosità per un’iniziativa che ha permesso di entrare nel “dietro le quinte” della casa del Napoli. E oggi si replica: cancelli aperti dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso alle 14.30), anche se dal sito del FAI è arrivato l’avviso legato all’enorme afflusso. «L’ingresso potrebbe non essere garantito, le code potrebbero essere chiuse», si legge. Segnale chiaro di un entusiasmo che non si ferma”.

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