“BBC” ha comprato i diritti Serie A per permettere agli scozzesi di vedere McTominay

Ora s’è messo in testa anche di parlare italiano: risponde alle interviste televisive provando a mischiare inglese, italiano e quella punta di napoletano che non manca mai. Dà consigli in italiano ai compagni in campo, mentre usa la sua lingua – sì, proprio lo scozzese – per imprecare e non farsi beccare dagli arbitri. Ma si è convinto di voler fare l’italiano: il contratto va rivisto nei prossimi mesi sia per la durata che per l’ingaggio. La volontà di Scott è fare di Napoli ancora di più la sua casa, la volontà di Napoli è fare di Scott ancora di più il suo leader. L’uomo più decisivo di tutti, l’uomo che tutti amano e che qualche club vorrebbe pure soffiare agli azzurri. È lecito pensarlo. La sosta per le nazionali gli consentirà qualche giorno in famiglia, poi si tornerà a pensare all’azzurro prima del Mondiale che è il vero grande appuntamento di questa stagione. Un esordio per lui, che sarà leader anche con la Scozia. «Non vedo l’ora di rivedere i miei compagni e la mia famiglia» ha spiegato dopo la gara ai microfoni BBC. Il broadcaster anglosassone ha comprato i diritti di trasmissione di alcune gare della Serie A per permettere agli scozzesi di vedere McTominay anche a distanza. Seguirlo e accompagnarlo fino all’avventura americana estiva. Sperando sia decisivo anche con la Scozia. Dove Maradona non ha giocato, quindi potrà prendersi il primo posto del podio senza problemi. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione