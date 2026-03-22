Approfondimento – Napoli, Giornata FAI…fai di tutto per la bellezza!

Napoli ha riaperto le sue porte più nascoste per la giornata FAI di primavera 2026, trasformando la città in un museo diffuso e regalando ai visitatori l’emozione rara di entrare in luoghi solitamente inaccessibili. Dallo stadio Maradona a Villa Rosebery, fino a Palazzo d’Avalos, l’iniziativa ha registrato un entusiasmo straordinario, con migliaia di persone in fila fin dalle prime ore del mattino. Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, Napoli ha celebrato la 34a edizione delle Giornate FAI di Primavera, il più grande evento Nazionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. L’iniziativa, attiva dal 1993, permette ogni anno a milioni di cittadini di scoprire luoghi normalmente chiusi al pubblico, grazie al lavoro di volontari del FAI. Quest’anno la Campania ha offerto oltre 50 aperture straordinarie, confermandosi una delle regioni più ricche e partecipate. Il protagonista assoluto di questa edizione napoletana è stato lo Stadio Diego Armando Maradona, preso letteralmente d’ assalto da cittadini, tifosi e turisti. Già dalle 7:00 del mattino si sono formate lunghe code per visitare gli spazi più iconici dell’impianto: la pista di atletica, gli spogliatoi degli azzurri, la sala stampa e le aree interne normalmente riservate agli addetti ai lavori. 4200 visitatori solo nella mattinata di sabato, un numero che conferma l’enorme richiamo dell’iniziativa. Accanto al Maradona, il FAI Napoli ha aperto altri due luoghi straordinari. Villa Rosebery, residenza presidenziale immersa nel verde di Posillipo, normalmente chiusa al pubblico, è stata una delle mete più attesa dai visitatori. Palazzo D’Avalos nel Vasto, un edificio storico di grande fascino, testimonianza dell’aristocrazia napoletana. Aperto eccezionalmente per l’occasione, ha attirato centinaia di curiosi. Le giornate FAI non sono solo visite guidate: rappresentano un momento di educazione collettiva, un invito a riscoprire i valori dei luoghi che ci circondano e sentirci parte attiva della loro tutela. In Campania, l’edizione 2026 ha incluso anche percorsi naturalistici, siti archeologici, laboratori artigianali e complessi religiosi, offrendo un mosaico ricchissimo della storia del territorio. Con migliaia di partecipanti e un entusiasmo crescente, le giornate FAI di primavera confermano il ruolo centrale di Napoli nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Se siete a Napoli in questo weekend non perdevi quest’ occasione…c’è ancora qualche ora di tempo!

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Ludovica Raja