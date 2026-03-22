Antonello Perillo – La pausa di campionato occasione per fare un punto sulle strategie societarie del Napoli. Ecco chi piace

Tema al centro delle Note Azzurrissime di martedì prossimo su Rai Radio Live Napoli.

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PERILLO CI ANTICIPA QUALCHE SPUNTO

⚽️ Conte, che sta facendo davvero un gran lavoro, vuole onorare il terzo anno di contratto a patto che dal mercato esca un Napoli che resti sempre competitivo ai massimi livelli nonostante la scelta, sotto molti aspetti condivisibile, di De Laurentiis e Chiavelli di ringiovanire la rosa. Il tecnico leccese già ha avuto garanzie in tal senso, ma tutto si deciderà solo a fine campionato, quando in un vertice tecnico-societario si analizzeranno le prime mosse concrete di mercato ma anche le cause che hanno portato all’incredibile serie di infortuni che ha fortemente penalizzato la stagione degli azzurri.

La nuova linea progettuale del club ha già visto a gennaio l’arrivo di Alisson Santos, 23 anni, e Giovane, 22 anni. Manna sta lavorando adesso per portare in azzurro a giugno innanzitutto Juanlu Sanchez, 22 anni, il vice Di Lorenzo a lungo inseguito la scorsa estate,

e Mario #Gila, 25 anni, come nuovo difensore centrale. Il laziale è valutato circa 25 milioni ed è inseguito anche da Inter, Milan e Aston Villa. È lui il nome nuovo, che piace molto a Manna e Conte.

Occhio, però, ai big in uscita: c’è la fila in Italia e all’estero per Leonardo #Spinazzola, che di fronte al diniego di un rinnovo biennale lascerà Napoli liberandosi a costo zero: su di lui Juventus, Milan e alcune squadre di Premier League e Liga spagnola

Da valutare anche il futuro di #Lobotka, che potrebbe lasciare Napoli ma non sarà mai ceduto alla Juventus, e #Anguissa.

#Meret è invece nel mirino dell’Inter. Cessioni che sarebbero ovviamente compensate con giocatori più giovani, ma sui quali Conte chiede di avere l’ultima parola.

#DeBruyne molto probabilmente resterà. De Laurentiis vuole godersi il campionissimo che aveva regalato, dopo il quarto scudetto, a se stesso, al tecnico e all’intera tifoseria.

Su #Lukaku molto dipenderà dall’arrivo o meno di eventuali offerte, visto che il suo ingaggio è altissimo e che lo scarsissimo minutaggio che gli è stato concesso al rientro dall’infortunio ha finora scoraggiato i possibili corteggiatori.

Fonte: Antonello Perillo