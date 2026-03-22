76ª Viareggio Cup – La finalissima tra la Fiorentina e il Rijeka

Sarà Fiorentina-Rijeka la finalissima della 76ª Viareggio Cup, in programma lunedì (23 marzo) alle 15 allo stadio “Torquato Bresciani” di Viareggio con diretta su RaiSport. In semifinale i viola hanno superato 2-0 i nigeriani dell’One Touch con due gol nella ripresa, realizzati da Ikenna (al 74′) e Clarizia (all’82’). I croati hanno invece battuto 3-0 il Sassuolo (vincitore di tre delle ultime sette edizioni del torneo). Gara sbloccata in avvio dall’autogol di Caricato (9′). Nel secondo tempo il Rijeka ha poi consolidato il successo con le reti di Samateh (48′) e Kitin (65′). La Fiorentina disputerà la sua diciannovesima finale alla Viareggio Cup, con l’intento di rompere un digiuno che dura da 34 anni: l’ultimo trionfo risale infatti al 1992. Per il Rijeka si tratta invece di una prima volta assoluta: l’unica finale dei croati alla Coppa Carnevale, datata 1970, fu quella per il terzo posto (persa con il Partizan). RISULTATI SEMIFINALI FIORENTINA-ONE TOUCH 2-0

Reti: 29′ st. Ikenna (F), 37′ Clarizia (F).

(arbitro Grigoriadis di Siena)

Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30) SASSUOLO-RIJEKA 0-3

Reti: 9′ pt. Caricato aut. (R); 3′ st. Samateh (R), 20′ Kitin (R).

(arbitro Ponzalli di Prato)

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 14.30)