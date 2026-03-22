🩵 𝗦𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗖𝗢: 𝗨𝗡𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 🩵

La manifestazione ‘Scampia cambia gioco’ – Una giornata di Calcio e Inclusione, e’ stata organizzata dalla FIGC Calcio Paralimpico e Sperimentale con la collaborazione e il patrocinio dell’ Anci e del Comitato Regionale Campania FIGC LND.
Un venerdi’ mattina nello splendido stadio Antonio Landieri – vittima innocente di camorra – di Scampia all’insegna del divertimento e della vera inclusione!
I nostri Super Eroi Speciali hanno disputato una partita con assessori e consiglieri comunali – 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐚𝐯𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐚, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 e 𝐀𝐦𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐨.
Sostenuti da una tifoseria strepitosa: gli alunni dell’I.C. Pertini di Scampia, che ringraziamo immensamente per il supporto e per la disponibilita’!
Premiazioni, regali e tante bonta’ per i nostri atleti e tanti balli insieme alle nostre mascotte Nia e Felix
Presenti: i tecnici Settore Giovanile e Scolastico FIGC Campania, il Delegato Calcio Integrato Settore Giovanile e Scolastico FIGC Campania 𝐀𝐥𝐟𝐨𝐧𝐬𝐨 𝐏𝐮𝐠𝐥𝐢𝐞𝐬𝐞, 𝐃𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨 – Prete anticamorra, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐢𝐜𝐜𝐨𝐥𝐨 – Commentatore al Merito della Repubblica, l’Assessore allo Sport della Ottava Municipalita’ 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐚𝐯𝐚𝐭𝐭𝐢, la Delegata Calcio Paralimpico Abruzzo 𝐃𝐨𝐫𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐝𝐨𝐭𝐭𝐢, la Delegata Calcio Paralimpico Campania 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐚𝐝𝐚𝐠𝐧𝐮𝐨𝐥𝐨, il Consigliere C.R. Campania FIGC LND 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐑𝐢𝐩𝐚, il Presidente CRA Campania 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐧𝐨, il Responsabile Nazionale DCP 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞, il Consigliere Federale e Vicepresidente C.R.Campania FIGC LND Giuliana Tambaro e il Presidente Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli
Ringraziamo immensamente gli sponsor dell’evento: 𝐑𝐚𝐟𝐟𝐚𝐞𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐃’𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 – Presidente 𝐃’𝐀𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 per aver donato ai nostri Super Eroi le uova di Pasqua; il nostro Super 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨𝐧𝐞 per le buonissime pizze; 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐋𝐚𝐠𝐨 – 𝐆𝐞𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐞𝐫𝐢𝐚 per i lagotti squisiti e 𝐌𝐚𝐱𝐭𝐫𝐢𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐭𝐭𝐢.