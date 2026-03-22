🩵 𝗦𝗖𝗔𝗠𝗣𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗖𝗢: 𝗨𝗡𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝗘 𝗜𝗡𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 🩵

La manifestazione ‘Scampia cambia gioco’ – Una giornata di Calcio e Inclusione, e’ stata organizzata dallacon la collaborazione e il patrocinio dell’e del Comitato Regionale Campania FIGC LND.

Un venerdi’ mattina nello splendido stadio Antonio Landieri – vittima innocente di camorra – di Scampia all’insegna del divertimento e della vera inclusione!

I nostri Super Eroi Speciali hanno disputato una partita con assessori e consiglieri comunali – 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐯𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐨 𝐀𝐜𝐜𝐢𝐚𝐯𝐚𝐭𝐭𝐢, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐚, 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 e 𝐀𝐦𝐥𝐞𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐯𝐨.