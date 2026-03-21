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Zola di nuovo al Maradona: appuntamento il 26 maggio

By Gabriella Calabrese
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Il ritorno di Gianfranco Zola. L’ex campione, come si legge su Il Mattino,  si aggiunge al folto gruppo di glorie azzurre che scenderà in campo il prossimo 26 maggio allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di beneficenza Napoli Legends – Legends Resto del Mondo.

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A darne annuncio è stata la pagina Instagram dell’evento che ha riportato un messaggio dell’ex attaccante del Napoli classe ’66: «lo @gianfranco_zola25 sarò di nuovo in campo dove tutto iniziò per una giusta causa per riabbracciare tutti voi tifosi che porto sempre nel cuore».
Al match prenderanno parte tantissimi volti tra cui Lavezzi, Insigne e gran parte della squadra protagonista dei primi due scudetti azzurri 1986-1987 e 1989-1990.

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