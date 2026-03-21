Stadio Maradona: dialogo aperto tra Manfredi e De Laurentiis

Il futuro dello stadio Diego Armando Maradona passa dal dialogo e da una visione condivisa. A confermarlo è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato apertamente del rapporto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sottolineando come entrambe le parti siano impegnate nel rendere la città sempre più competitiva.

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“Ci sentiamo”, ha dichiarato Manfredi, lasciando intendere che il confronto è costante e orientato alla ricerca di una sintesi. Nonostante le diverse prospettive – tra chi punta a uno stadio di proprietà e chi invece lavora sull’impianto esistente – l’obiettivo comune resta chiaro: migliorare l’esperienza sportiva e urbana.

Il progetto di ammodernamento del Maradona non si limiterà all’impianto, ma coinvolgerà l’intero quartiere di Fuorigrotta. Tra le priorità, una maggiore accessibilità, a partire dai parcheggi, e una migliore integrazione dello stadio in un contesto urbano già densamente popolato.

“Vogliamo portare vantaggi agli abitanti, non disagi”, ha ribadito il sindaco, evidenziando come ogni intervento sarà pensato per migliorare la vivibilità della zona.

Le basi, dunque, sembrano solide: il Maradona potrebbe davvero avviarsi verso una seconda giovinezza, diventando non solo un simbolo sportivo rinnovato, ma anche un punto di riferimento urbano più moderno ed efficiente.

Fonte: Gazzetta dello Sport