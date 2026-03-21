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Serie A: Milan 3-2 Torino (1-1). Il Toro si scioglie nella ripresa. A San Siro vince il Milan!

Il Milan soffre nel primo tempo ma vince e torna a +1 dal Napoli

By Guido Russo
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Allo Stadio San Siro di Milano sono scese in campo Milan e Torino. I rossoneri, dopo la sconfitta a Roma contro la Lazio, erano a caccia di una vittoria per riprendere la corsa all’Inter che giocherà domani a Firenze.

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I Granata invece, reduci dalla convincente vittoria contro il Parma, avevano intenzione di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, che si è accorciata dopo la trasferta vincente di oggi della Cremonese a Parma.

Il primo tempo ha visto gli ospiti approcciare molto bene e creare più di qualche grattacapo ai ragazzi di Allegri.

Il Milan è sembrato in difficoltà e incapace di creare occasioni, anche se sono proprio i rossoneri a sbloccare il match grazie ad un’incredibile sinistro da lontanissimo di Pavlovic.

Il Toro però non molla e dopo lo svantaggio, trova prima una grande risposta di Maignan su un tiro di Duvan Zapata, e poi il meritato goal del pareggio di Simeone, che, dopo il palo di Vlasic e la parata dell’estremo difensore del Milan, si fa trovare pronto sulla ribattuta.

All’intervallo è quindi 1-1.

Nel secondo tempo la musica è totalmente diversa e si vede fin da subito.

Bastano poco più di 5 minuti infatti al Milan per mettere in cassaforte il risultato, trovando prima il 2-1 con Rabiot e poi il 3-1 con Fofana.

Il Toro è scosso dall’uno-due dei rossoneri e non riesce a creare trame importanti per larga parte della ripresa.

A pochi minuti dalla fine, Vlasic trasforma un calcio di rigore per dare una flebile speranza ai suoi ma è tutto inutile.

Il Milan vince 3-2 e ricambia il sorpasso del Napoli, rimettendosi momentaneamente a 5 lunghezze dall’Inter.

MILAN 3-2 TORINO

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1’st Athekame), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (46’st Odogu), Fofana (25’st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (32’st Gimenez), Füllkrug (25’st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan; Jashari. All.: Allegri.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (44’st Kulenović); Pedersen, Vlašić, Prati (18’st İlkhan), Gineitis (29’st Casadei), Obrador (44’st Nkounkou); Simeone, Zapata (18’st Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: D’Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.
Gol: 37′ Pavlović (M), 44′ Simeone (T), 9’st Rabiot (M), 10’st Fofana (M), 38’st rig. Vlašić (T).
Ammoniti: 9′ Tomori (M), 37’st Pavlović (M), 48’st İlkhan (T), 51’st Gimenez (M).

A cura di Guido Russo

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