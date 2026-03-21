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Senza subire gol a Cagliari anche se c’è un flop, i voti del Cds

By Giuseppe Sacco
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Factory della Comunicazione

Milinkovic-Savic 6
Un solo intervento nel primo tempo e qualche uscita.

Beukema 6
Si parte e partecipa al gol, innescando il flipper. Poi si occupa soprattutto di Esposito. Regge fino alla fine.

Buongiorno 6,5
Sfortunato per il palo in mischia ma comunque ispiratore del vantaggio, e sempre bello tosto nei corpo a corpo con Folo, Kiliçsoy e Mendy. Cresce da centrale.

Olivera 5,5
Dei marcatori è quello che accompagna di più l’azione e la costruzione. Spegne Adopo ma al 20’ regala a Seba la prima chance del Cagliari.

Juan Jesus (39’ st) sv

 Gutierrez 6,5
Il confronto con lo sprinter Palestra non scalfisce le sue certezze. Trasloca a destra con Spina dentro.

 

 

Fonte: CdS

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