Scudetto, rinnovo e playoff Mondiale: Conte e il Napoli

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, commentando la situazione del Napoli e il calcio italiano in generale.

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Sulla lotta scudetto e le prossime gare: «La sfida tra Fiorentina e Inter può dire qualcosa. La viola ha valori tecnici che possono mettere in difficoltà l’Inter e vuole mettere le mani sulla salvezza. Scudetto? Conte ha detto che nessuno deve impedire al Napoli di guardare avanti. Mi piace, inoltre, che in conferenza abbia tirato fuori il periodo buio e difficile dell’ultima sosta. Occhio comunque al Milan, che potrebbe fare a meno di Rafael Leao nelle prossime gare».

Sulla possibile permanenza di Conte: «Se non dovessero arrivare offerte, Conte sarebbe predisposto a rimanere anche per un fattore ambientale e familiare. Però pone sempre delle condizioni che verranno discusse a fine anno con la società».

Infine, sul playoff mondiale e lo stato del calcio italiano: «Playoff Mondiale? Gattuso merita il sostegno di tutti, sarà una settimana calcisticamente drammatica. La storia pesa sulle sue spalle. Ne parliamo ogni settimana. Il calcio italiano è allo sbando, perdere un altro Mondiale è una sorta di de profundis che nessuno vuole affrontare».

Come sottolinea Giovanni Scotto, il momento è delicato, ma il Napoli e Conte guardano avanti con fiducia verso il finale di stagione.