Scudetto riaperto e arbitri nel mirino: l’analisi di Gianni Parisio su Inter e Napoli

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gianni Parisio, giornalista di passioneInter. Di seguito, un estratto dell’intervista.

A chi si affiderà, Chivu, dal primo minuto?

“Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto in vantaggio su Bastoni che non ha ancora smaltito la botta subita nel derby; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Lautaro non recupera nemmeno per la panchina.”

Il Napoli ha riaperto la lotta Scudetto?

“Il Napoli sta facendo il suo campionato, la corsa Scudetto l’ha riaperta l’Inter perdendo malamente il derby. Non vincere in casa con l’Atalanta ha fatto il resto. Ora i nerazzurri non possono permettersi passi falsi, ma sono ancora padroni del proprio destino: dopo la sosta ci sarà la Roma, mentre il Napoli ospiterà il Milan. Stanno riapparendo i fantasmi del passato e, di certo, non ci si può permettere di regalare un altro Scudetto al Napoli. Non bisogna, però, appellarsi ad errori arbitrali: l’Inter deve imparare a chiudere le partite.”

Come giudica l’arbitraggio di Cagliari-Napoli?

“Abbiamo una classe arbitrale che condiziona le situazioni e non è in grado di utilizzare la Var, probabilmente perché i nostri fischietti vedono la tecnologia come un metodo di giudizio. Dovremmo tornare a parlare al calcio giocato, non degli errori arbitrali.”

Quindi è un problema di preparazione degli arbitri?