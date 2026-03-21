Salvione: ”Su Lobotka giusto il giallo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.
”A proposito di Napoli: ma chiudiamo proprio con i partenopei partendo dalla gara di ieri contro il Cagliari. Una partita a tratti anche un po’ noiosa, forse anche perché Yerry Mina ha tenuto bene su Hojlund. Però c’è da discutere sulla possibile espulsione di Stanislav Lobotka: secondo lei andava espulso o il giallo è stato sufficiente?
“Per me il giallo è sufficiente. Interviene sul pallone, non è un fallo così grave da rosso. Ti dico la verità: parlando con i colleghi, vedere una partita arbitrata da un italiano come Mariani dopo aver visto il giorno prima una gara europea, come Roma-Bologna diretta da un arbitro straniero, sembra quasi un altro sport. In Europa c’è più tolleranza sul contatto fisico, si lascia giocare molto di più. In Italia invece il metro di giudizio cambia spesso: a volte si lascia correre, poi improvvisamente si fischiano anche i contatti minimi. Credo che la crescita del nostro movimento arbitrale passi anche da un allineamento al metro europeo, altrimenti restiamo indietro anche sotto questo aspetto.”