Salvione: ”Su Lobotka giusto il giallo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

”A proposito di Napoli: ma chiudiamo proprio con i partenopei partendo dalla gara di ieri contro il Cagliari. Una partita a tratti anche un po’ noiosa, forse anche perché Yerry Mina ha tenuto bene su Hojlund. Però c’è da discutere sulla possibile espulsione di Stanislav Lobotka: secondo lei andava espulso o il giallo è stato sufficiente?