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Salvione: ”KBD è il calcio”

By Lorenzo Capobianco
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A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Le sta piacendo Kevin De Bruyne in questo nuovo ruolo, per lui inedito a Napoli, da sottopunta?

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“È come chiedermi se mi piace un’attrice bellissima: De Bruyne è il calcio fatto persona. Anche ieri si è visto: è stato fuori diversi mesi e si è presentato con una professionalità incredibile e in grande forma. Nella prima partita ha giocato solo un tempo, ieri invece 90 minuti con grande intelligenza, sempre tra le linee, sempre a offrire soluzioni ai compagni, con un’umiltà sorprendente. Ha fatto giocate straordinarie: se Politano avesse segnato su una sua imbucata, oggi parleremmo solo di quello. Non è più quello di otto o dieci anni fa al Manchester City, ma resta un giocatore di un livello nettamente superiore, soprattutto per velocità di pensiero e visione di gioco.”
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