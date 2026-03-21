Salvione: ”KBD è il calcio”

“È come chiedermi se mi piace un’attrice bellissima: De Bruyne è il calcio fatto persona. Anche ieri si è visto: è stato fuori diversi mesi e si è presentato con una professionalità incredibile e in grande forma. Nella prima partita ha giocato solo un tempo, ieri invece 90 minuti con grande intelligenza, sempre tra le linee, sempre a offrire soluzioni ai compagni, con un’umiltà sorprendente. Ha fatto giocate straordinarie: se Politano avesse segnato su una sua imbucata, oggi parleremmo solo di quello. Non è più quello di otto o dieci anni fa al Manchester City, ma resta un giocatore di un livello nettamente superiore, soprattutto per velocità di pensiero e visione di gioco.”