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Primavera, Napoli ko in casa: Genoa passa di misura

By Emanuela Menna
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Stop amaro per il Napoli Primavera, che cade in casa contro il Genoa nella gara valida per la 31ª giornata di campionato. A decidere la sfida disputata questa mattina alle ore 11 è un gol di Carbone al 76’, che regala ai liguri tre punti pesanti e lascia gli azzurrini con più di qualche rimpianto.

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La squadra partenopea approccia bene la gara, mostrando intensità e voglia di fare la partita sin dai primi minuti. Il possesso è gestito con ordine, ma negli ultimi metri manca la necessaria lucidità per trasformare la manovra in occasioni concrete. Il Genoa, dal canto suo, si difende con compattezza e prova a colpire in ripartenza, mantenendo l’equilibrio per gran parte del match.

Nella ripresa il copione non cambia: Napoli più propositivo, Genoa attento e pronto ad approfittare di eventuali spazi. Quando la gara sembra avviarsi verso uno 0-0, arriva l’episodio decisivo. Al 76’ Carbone sfrutta una disattenzione della retroguardia azzurra e firma il vantaggio rossoblù, gelando il pubblico di casa.

Nel finale il Napoli prova a reagire con generosità, ma senza trovare il guizzo giusto per riequilibrare il risultato. Il Genoa resiste e porta a casa una vittoria preziosa, mentre per gli azzurrini resta l’amarezza per un risultato che non premia gli sforzi messi in campo.

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