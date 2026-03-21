Per Lang, che ha ancora una base fissa a Napoli, parte della convalescenza in città

Rischia di diventare un caso il brutto incidente di Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray dello scorso mercoledì. Perché dopo l’accaduto il club turco non ha perso tempo, attaccando l’Uefa e il club inglese per l’infortunio dell’olandese che ha rischiato l’amputazione del pollice della mano destra. Non si è fatta attendere la risposta dell’Uefa dopo le polemiche sollevate: l’organismo calcistico internazionale ha fatto sapere di aver esaminato le circostanze che hanno portato al tragico incidente di martedì sera e che rivedrà l’assetto a bordo campo di Anfield, compresi i tabelloni a led che sono stati protagonisti sfortunati dell’incidente di Lang, in tutte le prossime partite per identificare eventuali rischi analoghi e chiedere ai club di adottare le misure appropriate, se sarà necessario. L’Uefa ha poi fatto gli auguri di pronta guarigione a Noa, che però resterà fuori per un po’.

Factory della Comunicazione

L’intervento

Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, l’olandese è stato sottoposto a intervento chirurgico che ha scongiurato conseguenze peggiori: il pollice si riprenderà, ma bisogna capire come e soprattutto quando. Lang è tornato a farsi vedere direttamente dai tifosi sui social ieri, postando una foto dal suo account Instagram ufficiale: «Le merd*** accadono» ha scritto sempre col sorriso a metà. È stato immediatamente raggiunto anche dalla sua famiglia al Whiston Hospital di Liverpool, dove era rimasto insieme con parte dello staff medico del Galatasaray dopo il match amaro che ha visto l’eliminazione dei turchi. La stagione resta a rischio, così mettendo in secondo piano anche la questione riscatto dal Napoli a fine stagione. A proposito di Napoli: Lang passerà parte della “convalescenza” in città, dove ancora ha mantenuto una base fissa visto che non è stato ceduto in Turchia a titolo definitivo (la moglie è tornata spesso a Napoli in queste settimane, in compagnia delle altre mogli del gruppo azzurro). Chissa che questo non possa anche incidere sul prossimo mercato estivo, con l’olandese che non ha mai negato la volontà di proseguire in azzurro. Non è stata una serata felice per gli ex azzurri di Istanbul: anche Osimhen è uscito malconcio dalla sfida di Champions, con un braccio fratturato che metterà fine alla sua annata da protagonista fin qui. Fonte: Il Mattino