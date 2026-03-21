Per il Cds il dominatore dell’attacco a Cagliari è McT, il voto

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Il primo dei 5 cross della sua partita è la fonte del vantaggio. Cerca l’ampiezza a destra, incalza ma si divora il bis.



Gran salvataggio finale.



Sta bene e lo chiarisce subito con un paio di sgasate. Pericoloso, ma non fino in fondo.



Trequartista destro, creatore di idee, spazi e trame offensive. La sua rifinitura cresce nella ripresa, quando sprigiona anche il destro (4 tiri).



Titolare dopo 5 partite, festeggia con il gol partita: è lesto a metterci il piedone nel caos. Inizia trequartista e si abbassa in mediana quando entra Ali, con 7 riconquiste.



Lotta in mezzo a due colossi, Mina e Dossena, che gli tolgono l’aria e spesso anche l’attimo. Tiene botta e anche un po’ di palloni.

Fonte: CdS