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Per il Cds il dominatore dell’attacco a Cagliari è McT, il voto

By Giuseppe Sacco
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Factory della Comunicazione

Politano 6
Il primo dei 5 cross della sua partita è la fonte del vantaggio. Cerca l’ampiezza a destra, incalza ma si divora il bis.

Spinazzola (32’ st) 6
Gran salvataggio finale.

Alisson (10’ st) 6
Sta bene e lo chiarisce subito con un paio di sgasate. Pericoloso, ma non fino in fondo.

De Bruyne 6,5
Trequartista destro, creatore di idee, spazi e trame offensive. La sua rifinitura cresce nella ripresa, quando sprigiona anche il destro (4 tiri).

McTominay 7
Titolare dopo 5 partite, festeggia con il gol partita: è lesto a metterci il piedone nel caos. Inizia trequartista e si abbassa in mediana quando entra Ali, con 7 riconquiste.

Hojlund 6
Lotta in mezzo a due colossi, Mina e Dossena, che gli tolgono l’aria e spesso anche l’attimo. Tiene botta e anche un po’ di palloni.

 

Fonte: CdS

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