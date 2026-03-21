Pausa nazionali: da De Bruyne ad Elmas, Castel Volturno si svuota

Ed ora le nazionali. Per molti azzurri è quindi partenza. In tantissimi lasceranno Castel Volturno e qualcuno si ritroverà anche contro. Scrive il CdS: “Ora Kevin e Romelu volano in nazionale e mettono nel mirino il Mondiale. Sarebbe per loro il quarto insieme dal 2014. Il ct del Belgio, Garcia, ha ufficializzato l’elenco dei convocati per le due amichevoli contro Usa e Messico e nella lista ci sono anche De Bruyne e Lukaku, entrambi rientrati dopo l’infortunio. Big Rom manca in nazionale da nove mesi, inizio giugno, mentre KDB aveva vestito la maglia del Belgio per l’ultima volta due settimane prima di fermarsi il 25 ottobre con l’Inter. Sono in totale quattordici i giocatori del Napoli che ora, durante la sosta, si uniranno alle rispettive nazionali. Saranno quattro gli italiani di Gattuso che vestono l’azzurro, ovvero Meret, Buongiorno, Spinazzola e Politano, con la Nazionale impegnata contro l’Irlanda del Nord il 26 marzo a Bergamo per la semifinale playoff con vista sul Mondiale. Il 31 marzo la data dell’eventuale finale. Il sogno Mondiale passerà attraverso gli spareggi anche per altri giocatori come Lobotka, che con la sua Slovacchia affronterà il Kosovo, e per Elmas e Hojlund, rivali in Macedonia-Danimarca, gara in programma sempre giovedì prossimo al Parken di Copenaghen. Convocati in nazionale anche Milinkovic-Savic (per le amichevoli della Serbia contro Spagna e Arabia Saudita) e Lang, con l’Olanda che affronterà test amichevoli contro Norvegia ed Ecuador. Gli scozzesi McTominay e Gilmour affronteranno invece, sempre in amichevole, Giappone e Costa d’Avorio. L’Uruguay di Olivera sarà impegnato contro Inghilterra e Algeria.”

Factory della Comunicazione