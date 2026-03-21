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Napoli, il messaggio di Alisson dopo la vittoria sul Cagliari

By Sara Mazzone
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Dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari, Alisson Santos ha voluto incoraggiare compagni e tifosi con un messaggio sui suoi social.

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Il giocatore ha scritto chiaramente:

“Tutto è possibile e noi siamo sulla strada giusta”

Il messaggio trasmette fiducia e determinazione, confermando la voglia della squadra di continuare a lottare per le posizioni alte della classifica. Alisson, autore di una prestazione decisiva nella partita, ha festeggiato con entusiasmo, coinvolgendo tifosi e compagni.

Il post è stato interpretato come un segnale positivo per il morale della squadra e per il finale di stagione, mostrando quanto il giocatore creda nella forza del Napoli in questo momento chiave.

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