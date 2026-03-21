Milan e Napoli, Manfredi commenta la corsa scudetto

Durante “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, tifoso del Milan, per commentare la situazione del campionato e delle squadre.

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Sulle possibili scelte di formazione di Allegri: «Un solo dubbio per Allegri, in attacco. Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug in vantaggio su Nkunku per sostituire Leao.»

Sulla lotta scudetto: «Dal punto di vista del Milan, no. Ma il Napoli lo ha riaperto, ha ingranato recuperando gli infortunati e ha anche un calendario abbastanza semplice. L’Inter sembra lasciare in giro qualcosa, sembra aver finito le forze, vedremo come ritornerà dopo la sosta. Sarebbe una impresa partenopea, ma non è detto che non possa farsi.»

Sull’episodio di Lobotka: «Io pensavo fosse una espulsione, ma attendo le spiegazioni dell’AIA che, ultimamente, non dà linee guida univoche. Vediamo come giustificheranno l’episodio, è anche inutile commentarlo.»

Sulla corsa per il quarto posto tra Como, Roma e Juventus: «La Roma mi sembra aver finito la benzina, vedo avvantaggiato il Como che, però, dovrebbe sistemare la rosa per inserire calciatori cresciuti in vivai italiani e dare uno sguardo ai conti. Sarebbe una storia folle, visto che pochi anni fa erano in Serie B, ma potrebbe succedere. E complimenti a Fabregas: senza di lui, la squadra starebbe a metà classifica.»

Come sottolinea Manfredi, il campionato offre ancora spunti interessanti, soprattutto con Napoli e Como capaci di sorprendere nelle prossime giornate.