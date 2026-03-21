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McTominay decisivo, Napoli dominante: quarto successo e pressione sull’Inter

By Emanuela Menna
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Il Napoli torna alla vittoria battendo il Cagliari 1-0 grazie a un gol lampo di McTominay al 2’, conquistando il quarto successo consecutivo e portandosi a -6 dall’Inter. La squadra di Conte conferma una mentalità aggressiva, capace di colpire subito e di imporre un pressing alto che mette in difficoltà gli avversari sin dall’inizio.

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Il Cagliari fatica a costruire gioco, soffocato dall’organizzazione difensiva azzurra e dal controllo a centrocampo, con Lobotka protagonista. Il Napoli domina il possesso (67%), crea molte occasioni e tira di più, pur senza grande precisione sotto porta.

Decisivo McTominay, al ritorno da titolare, mentre De Bruyne si distingue per qualità e visione. Da segnalare anche il ritorno al clean sheet dopo undici partite. Gli azzurri continuano così la corsa al secondo posto, mostrando crescita e ambizione.

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