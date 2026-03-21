McTominay decisivo: “Con De Bruyne tutto più facile”. Azzurri avanti, ora la rincorsa all’Inter

Prosegue senza soste la marcia Champions del Napoli. Gli azzurri sono infatti riusciti ad avere la meglio per 1 a 0 sul Cagliari nell’anticipo della 30esima di Serie A. Decisiva per il quarto successo consecutivo in campionato la prova di Scott McTominay, mattatore con un gol ed MVP in quel dell’Unipol Domus. Di seguito la sua intervista post match a Dazn. Con lui era presente anche Politano.
Come mi trovo a giocare assieme a KDB dietro a Hojlund?
McTominay (risponde in italiano): «Kevin è un calciatore straordinario: giocare con lui è facile e ti rende più semplici le giocate. Vincere contro questo Cagliari per noi è una grande vittoria».
Contenti della vittoria con annesso clean sheet?
Politano : «Sì perché ci mancava da tanto, ma non era assolutamente facile battere questo Cagliari: in casa è una squadra tosta e rognosa, ma siamo stati bravi sbloccarla subito. Peccato per il finale sofferto: dovevamo chiuderla prima e fare più gol».
Rimpianti, per aver perso distacco dall’Inter nel momento cruciale della lotta scudetto?
McTominay : «Adesso l’obiettivo è vincere dopo la sosta quante più partite possibili. Dobbiamo arrivare più in alto che possiamo e adesso con il gruppo al completo possiamo farcela. Sono fiducioso».
Entusiasmo in vista dei play off con l’Italia?
Politano: «Siamo molto carichi e vogliamo assolutamente andare al Mondiale, c’è voglia di ritrovarsi tutti insieme ed iniziare al meglio la nostra avventura. Vogliamo qualificarci».
È possibile ricucire il gap dall’Inter?
Beukema: «Sapevamo dell’importanza della partita perché in caso di vittoria avremmo messo pressione sia al Milan che all’Inter. Al di là di questo proveremo a restare concentrati fino alla fine e poi tireremo le somme».
Dove mi sento migliorato in questa esperienza al Napoli?
Beukema: «Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli e sapevo che avrei giocato con tanti calciatori forti. Non avevo mai agito da braccetto e adesso pian piano mi sto attendendo a questa nuova posizione. All’inizio avevo un po’ di difficoltà ma adesso mi sento molto a mio agio e anche più completo».
Beukema: «Sapevamo dell’importanza della partita perché in caso di vittoria avremmo messo pressione sia al Milan che all’Inter. Al di là di questo proveremo a restare concentrati fino alla fine e poi tireremo le somme».
Dove mi sento migliorato in questa esperienza al Napoli?
Beukema: «Ho fatto un grande step da Bologna a Napoli e sapevo che avrei giocato con tanti calciatori forti. Non avevo mai agito da braccetto e adesso pian piano mi sto attendendo a questa nuova posizione. All’inizio avevo un po’ di difficoltà ma adesso mi sento molto a mio agio e anche più completo».
Da dove parte questa fame di vittorie che state mettendo in campo?
Beukema: «Dall’allenatore ma anche dal gruppo. Abbiamo molti giocatori forti anche dal punto di vista della mentalità. Vogliamo vincere tutto e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in campo come quest’oggi».
Salute in stile NBA con Alisson Santos?
Beukema: «Lui è più bravo di me a gesticolare, io di meno (ride ndr). Abbiamo un bellissimo rapporto e siamo contenti che sia arrivato perché oltre ad essere un giocatore forte è anche un bravissimo ragazzo».
Beukema: «Dall’allenatore ma anche dal gruppo. Abbiamo molti giocatori forti anche dal punto di vista della mentalità. Vogliamo vincere tutto e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in campo come quest’oggi».
Salute in stile NBA con Alisson Santos?
Beukema: «Lui è più bravo di me a gesticolare, io di meno (ride ndr). Abbiamo un bellissimo rapporto e siamo contenti che sia arrivato perché oltre ad essere un giocatore forte è anche un bravissimo ragazzo».