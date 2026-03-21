McTominay decisivo: “Con De Bruyne tutto più facile”. Azzurri avanti, ora la rincorsa all’Inter

McTominay (risponde in italiano): «Kevin è un calciatore straordinario: giocare con lui è facile e ti rende più semplici le giocate. Vincere contro questo Cagliari per noi è una grande vittoria».

Politano : «Sì perché ci mancava da tanto, ma non era assolutamente facile battere questo Cagliari: in casa è una squadra tosta e rognosa, ma siamo stati bravi sbloccarla subito. Peccato per il finale sofferto: dovevamo chiuderla prima e fare più gol».

Politano : «Sì perché ci mancava da tanto, ma non era assolutamente facile battere questo Cagliari: in casa è una squadra tosta e rognosa, ma siamo stati bravi sbloccarla subito. Peccato per il finale sofferto: dovevamo chiuderla prima e fare più gol».