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Maradona jr: ”Prima di McTominay, solo mio padre”

By Lorenzo Capobianco
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Diego Armando Maradona Jr., allenatore, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, commentando il momento della squadra azzurra

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McTominay? Dopo mio padre, è il giocatore più determinante della storia del Napoli. A Napoli abbiamo avuto Dio, per me McTominay è Gesù: è fondamentale. De Bruyne? Non capisco come si possa pensare che giocatori tecnicamente così forti non possano coesistere. Il calendario del Napoli, comunque, non è semplice: la prossima sarà contro il Milan, poi la trasferta a Parma non è mai facile. Fino a Como sarà una serie di partite complicate”.

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