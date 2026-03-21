Lo Stadio Maradona apre ai visitatori per le giornate FAI
Da oggi, sabato 21 marzo, lo Stadio Diego Armando Maradona ha aperto le sue porte a cittadini, tifosi e turisti per le Giornate FAI di Primavera 2026, registrando subito un grande successo di pubblico. Le visite proseguiranno anche domani, domenica 22 marzo.
Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato: “Questa apertura straordinaria insieme al FAI è stata un successo di pubblico come immaginavamo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre.”
Manfredi ha anche annunciato l’intenzione di rendere l’iniziativa permanente: “Insieme al progetto di restyling e alla Maradona experience lavoreremo per provare a rendere permanenti tali visite che allargano le opzioni di luoghi attrattivi.”
Durante le giornate, i visitatori possono percorrere aree normalmente non accessibili, esplorare il campo e conoscere meglio la storia dell’impianto, dedicato a Diego Armando Maradona e simbolo culturale e sportivo della città.
L’iniziativa rientra nelle attività promosse durante le Giornate FAI di Primavera, che aprono al pubblico luoghi di interesse storico, artistico e culturale in tutta Italia.