Lo Stadio Maradona apre ai visitatori per le giornate FAI

Da oggi, sabato 21 marzo, lo Stadio Diego Armando Maradona ha aperto le sue porte a cittadini, tifosi e turisti per le Giornate FAI di Primavera 2026, registrando subito un grande successo di pubblico. Le visite proseguiranno anche domani, domenica 22 marzo.

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Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato: “Questa apertura straordinaria insieme al FAI è stata un successo di pubblico come immaginavamo. Una grande opportunità per i tifosi azzurri, i cittadini e i tanti turisti di visitare il tempio del Napoli intitolato al più grande di sempre.”

Manfredi ha anche annunciato l’intenzione di rendere l’iniziativa permanente: “Insieme al progetto di restyling e alla Maradona experience lavoreremo per provare a rendere permanenti tali visite che allargano le opzioni di luoghi attrattivi.”

Durante le giornate, i visitatori possono percorrere aree normalmente non accessibili, esplorare il campo e conoscere meglio la storia dell’impianto, dedicato a Diego Armando Maradona e simbolo culturale e sportivo della città.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse durante le Giornate FAI di Primavera, che aprono al pubblico luoghi di interesse storico, artistico e culturale in tutta Italia.