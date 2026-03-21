Live: la Cremonese espugna il Tardini e si rilancia

Prima partita e prima vittoria per Giampaolo sulla panchina della Cremonese: i lombardi ritrovano il successo che mancava dallo scorso dicembre. e lo fanno battendo a domicilio 0-2 il Parma, alla seconda sconfitta consecutiva. Con questa vittoria i grigio-rossi si rilanciano nella corsa salvezza, che li vede al momento quart’ultimi, a -1 dalla Fiorentina. Il Parma è lontano 7 punti dalla zona rossa, ma sembra stia perdendo la sua solidità difensiva.

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I gol sono stati siglati da Maleh, nel primo tempo e da Vandeputte nella ripresa.