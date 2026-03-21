La moviola di Cagliari-Napoli – Mariani sufficiente, alcuni gialli ignorati…

Qualche errore Mariani (Il Cds vota 6)lo commette a livello disciplinare. All’inizio del primo tempo poteva starci l’ammonizione a Dossena per la spinta al limite dell’area di rigore su Hojlund e anche Gutierrez, al 9’ della ripresa, poteva meritare il cartellino giallo per la trattenuta prolungata su Palestra. Nell’occasione l’arbitro ha concesso il vantaggio, lasciando proseguire il gioco, ma alla prima interruzione avrebbe potuto prendere il provvedimento disciplinare. Corretti i 4 gialli, 2 per parte estratti.

Per il resto Mariani è rimasto in controllo della gara, piena di contatti da valutare. Alla fine sono stati 28 i falli fischiati.

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NO RIGORE

Al 18’ del primo tempo i giocatori del Cagliari si sono lamentati per un tocco di braccio, poco sotto la spalla, di Buongiorno, ma il giocatore del Napoli è a contatto con Folorunsho, il movimento è assolutamente naturale su un pallone inaspettato. Corretta, dunque la decisione di lasciar proseguire il gioco.

GOL

Regolare la rete dello 0-1. Le immagini non mostrano nessun tocco di mano di Buongiorno: nel caso avrebbe dovuto valutarlo l’arbitro senza overrule e il gol sarebbe stato da annullare solo se il tocco di mano fosse stato punibile.

VAR: Marini 6

Deve verificare solo il gol del Napoli. Non c’è nulla di irregolare e dunque dà, giustamente l’ok alla convalida.

Fonte: CdS