Il Napoli ritrova sé stesso: i segnali della svolta

Sul Corriere dello Sport, Pasquale Salvione sottolinea come il Napoli stia finalmente ritrovando continuità e risultati, seguendo sempre di più le idee di Antonio Conte.

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La squadra arriva da quattro vittorie consecutive e si avvicina sempre di più alla qualificazione in Champions League. Per una notte è anche seconda in classifica e tiene ancora un po’ di distanza dall’Inter. Secondo il giornale, questo è il “vero Napoli”, cioè quello costruito per stare in alto, ma che aveva avuto tante difficoltà soprattutto per via dei tanti infortuni. Infatti, con il ritorno dei giocatori più importanti, la squadra sta tornando a funzionare.

Uno dei punti fondamentali è la presenza di Kevin De Bruyne, che viene descritto come un giocatore diverso dagli altri: vede prima le giocate, aiuta i compagni e riesce a far trovare soluzioni che altri non vedono. Anche Scott McTominay è molto importante, sia per i gol che per gli assist, e spesso risulta decisivo.

Un altro aspetto importante è la difesa: il Napoli per tanto tempo ha sempre preso gol, ma contro il Cagliari è riuscito a non subirne e addirittura a non concedere nemmeno un tiro in porta. Questo è fondamentale per Conte, perché le sue squadre partono sempre dalla solidità difensiva.

Per il finale di stagione mancano ancora nove partite e il Napoli non vuole porsi limiti. L’obiettivo principale è assicurarsi la Champions, ma la squadra vuole anche provare a dare fastidio nella lotta scudetto. È difficile, ma con ancora tanti punti disponibili e con la pressione su Inter e Milan, tutto può succedere. Inoltre, Conte ha esperienza in questi momenti e questo può aiutare.

Infine si parla anche del Cagliari, che sta attraversando un momento difficile con tre sconfitte di fila. Anche se è ancora sopra la zona retrocessione, i pochi punti fatti nelle ultime partite sono un segnale preoccupante e la squadra deve ritrovare energia e voglia di lottare.