Il Napoli può sorprendere: le parole di Palmeri sull’impresa scudetto

Secondo Tancredi Palmeri, nell’editoriale per Sportitalia, la rimonta scudetto del Napoli resta clamorosa ma improbabile.

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Palmeri scrive: “La rimonta scudetto del Napoli sarebbe clamorosa ma improbabile. Non è impossibile, ma servirebbe battere record storici. Fino ad oggi, il record di recupero più grande era stato fatto dalla Juventus di Allegri nel 2015-16, quando colmò un distacco simile già nelle prime giornate e non a una decina dalla fine. Il Napoli è arrivato fino a –14 punti dalla capolista.”

Sulla situazione del calendario delle squadre di vertice: “Dal punto di vista del calendario, l’Inter ha 16 stellette, il Milan 14 e il Napoli 12. Su nove partite, sette sono a basso tasso di difficoltà: Cagliari, Parma, Pisa fuori casa e Lazio, Cremonese, Bologna e Udinese in casa. Solo due sfide sono complicate: Milan in casa e Como.”

Sul valore aggiunto dei rientri dei giocatori: “Il Napoli sta crescendo non necessariamente con prestazioni straordinarie, ma con maggiore solidità e concretezza. Il rientro di McTominay e De Bruyne e presto di Anguissa è un valore aggiunto per qualità e entusiasmo.”

Sulla lotta per il secondo posto e la pressione sul Milan: “Dopo l’ultima partita, il Napoli è favorito per il secondo posto rispetto al Milan. Anche un Napoli a –9 (virtualmente –6) ha diritto di essere incluso nella lotta, almeno teoricamente, grazie alla crescita morale e all’allenatore che reagisce bene nelle sfide più intense.”

Palmeri conclude: “L’Inter deve forse guardarsi più dal Napoli che dal Milan in questa fase del campionato.”