Il microscopio della Gazzetta sui singoli azzurri, le valutazioni

Attento e ruvido quando serve. In crescita, un premio al lavoro.

Il Cagliari punta sul falso 9 e gli agevola il pomeriggio.

Ha l’occasionissima per chiudere il match ma calcia con un secondo di ritardo. Solito contributo nelle due fasi.

6 Lobotka

Non è al meglio e si vede. Si limita alla gestione ordinaria, senza mai azzardare verticalizzazioni complesse e risolutive.