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Il microscopio della Gazzetta sui singoli azzurri, le valutazioni

By Giuseppe Sacco
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6

Napoli

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Milinkovic-Savic
Giornata quasi di relax, deve impegnarsi solo per intercettare un tiro-cross di Zé Pedro.
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6,5
Beukema
Attento e ruvido quando serve. In crescita, un premio al lavoro.
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6
Buongiorno
Il Cagliari punta sul falso 9 e gli agevola il pomeriggio.
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5,5
Olivera
Erroraccio che lancia Esposito in avvio, poi si riprende con la solita grinta. (Juan Jesus sv)
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6
Politano
Ha l’occasionissima per chiudere il match ma calcia con un secondo di ritardo. Solito contributo nelle due fasi.
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5,5
Gilmour
Troppi errori in appoggio, specie nel primo tempo. Soluzione col doppio play rimandata.
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6
Lobotka
Non è al meglio e si vede. Si limita alla gestione ordinaria, senza mai azzardare verticalizzazioni complesse e risolutive.
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6
Gutiérrez
Fa e disfa. Generoso sì, ma anche impreciso nel palleggio.
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6,5
De Bruyne
Al piccolo trotto, ma da re. Con quella sensibilità di tocco da fuoriclasse fa sembrare facile ogni giocata. E ci prova da fuori.
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Il migliore
7
McTominay
L’uragano Scott torna a travolgere tutto e tutti. E a segnare gol decisivi. Novanta minuti da dominatore.
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6
Højlund
La battaglia con Mina era scontata. Barcolla ma non molla. Aiuta ma non conclude.
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Alisson Santos
Conte gli tira le orecchie per un paio di palloni gestiti male. Stavolta niente turbo.
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6
Anguissa
Ci mette il fisico e l’esperienza. Gestendo, senza strappi. Quando sarà al meglio, il Napoli tornerà a volare.
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6
Spinazzola
Chiusura provvidenziale nell’ultimo assalto rossoblù.
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s.v.
Juan Jesus
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6
Conte
Per il bel gioco c’è tempo. Servivano tre punti per restare lì e mettere pressione. Missione compiuta.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS

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