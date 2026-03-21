Il microscopio della Gazzetta sui singoli azzurri, le valutazioni
6
Napoli
6
Milinkovic-Savic
Giornata quasi di relax, deve impegnarsi solo per intercettare un tiro-cross di Zé Pedro.
6,5
Beukema
Attento e ruvido quando serve. In crescita, un premio al lavoro.
6
Buongiorno
Il Cagliari punta sul falso 9 e gli agevola il pomeriggio.
5,5
Olivera
Erroraccio che lancia Esposito in avvio, poi si riprende con la solita grinta. (Juan Jesus sv)
6
Politano
Ha l’occasionissima per chiudere il match ma calcia con un secondo di ritardo. Solito contributo nelle due fasi.
5,5
Gilmour
Troppi errori in appoggio, specie nel primo tempo. Soluzione col doppio play rimandata.
6
Lobotka
Non è al meglio e si vede. Si limita alla gestione ordinaria, senza mai azzardare verticalizzazioni complesse e risolutive.
6
Gutiérrez
Fa e disfa. Generoso sì, ma anche impreciso nel palleggio.
6,5
De Bruyne
Al piccolo trotto, ma da re. Con quella sensibilità di tocco da fuoriclasse fa sembrare facile ogni giocata. E ci prova da fuori.
Il migliore
7
McTominay
L’uragano Scott torna a travolgere tutto e tutti. E a segnare gol decisivi. Novanta minuti da dominatore.
6
Højlund
La battaglia con Mina era scontata. Barcolla ma non molla. Aiuta ma non conclude.
6
Alisson Santos
Conte gli tira le orecchie per un paio di palloni gestiti male. Stavolta niente turbo.
6
Anguissa
Ci mette il fisico e l’esperienza. Gestendo, senza strappi. Quando sarà al meglio, il Napoli tornerà a volare.
6
Spinazzola
Chiusura provvidenziale nell’ultimo assalto rossoblù.
s.v.
Juan Jesus
6
Conte
Per il bel gioco c’è tempo. Servivano tre punti per restare lì e mettere pressione. Missione compiuta.
Fonte: CdS