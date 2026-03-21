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Il Cds vota gli azzurri: è il rientrante McT il migliore

By Gabriella Calabrese
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Ennesimo anticipo del venerdì per il Napoli di scena a Cagliari. Trasferta “rognosa” come sempre. Gli azzurri sbagliano un po’ troppi palloni e deficitano in cattiveria agonistica, ma riescono a gestire il match e a conquistare 3 punti pesanti. Il CdS vota i ragazzi di Conte:

 

Factory della Comunicazione

Conte 6,5 
Partita complessa conclusa con la quarta vittoria consecutiva e il primo clean sheet dopo 11 gare. Sceglie la qualità con McT e De Bruyne sulla trequarti, il doppio play e la pressione alta, ma c’è poca cattiveria nell’ultimo terzo di campo.

 

 

Milinkovic-Savic 6
Un solo intervento nel primo tempo e qualche uscita.

Beukema 6
Si parte e partecipa al gol, innescando il flipper. Poi si occupa soprattutto di Esposito. Regge fino alla fine.

Buongiorno 6,5
Sfortunato per il palo in mischia ma comunque ispiratore del vantaggio, e sempre bello tosto nei corpo a corpo con Folo, Kiliçsoy e Mendy. Cresce da centrale.

Olivera 5,5
Dei marcatori è quello che accompagna di più l’azione e la costruzione. Spegne Adopo ma al 20’ regala a Seba la prima chance del Cagliari.

Juan Jesus (39’ st) sv

Politano 6
Il primo dei 5 cross della sua partita è la fonte del vantaggio. Cerca l’ampiezza a destra, incalza ma si divora il bis.

Spinazzola (32’ st) 6
Gran salvataggio finale.

Gilmour 5,5
Dei due play è il più basso e il più impreciso. Macina chilometri, però.

Anguissa (32’ st) 6
Organizza la resistenza.

Lobotka 6
Palleggio più curato ma senza lampi. Al rientro dopo due partite, esaurisce presto l’autonomia.

Alisson (10’ st) 6
Sta bene e lo chiarisce subito con un paio di sgasate. Pericoloso, ma non fino in fondo.

Gutierrez 6,5
Il confronto con lo sprinter Palestra non scalfisce le sue certezze. Trasloca a destra con Spina dentro.

De Bruyne 6,5
Trequartista destro, creatore di idee, spazi e trame offensive. La sua rifinitura cresce nella ripresa, quando sprigiona anche il destro (4 tiri).

McTominay 7
Titolare dopo 5 partite, festeggia con il gol partita: è lesto a metterci il piedone nel caos. Inizia trequartista e si abbassa in mediana quando entra Ali, con 7 riconquiste.

Hojlund 6
Lotta in mezzo a due colossi, Mina e Dossena, che gli tolgono l’aria e spesso anche l’attimo. Tiene botta e anche un po’ di palloni.

 

 

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