Il Cds vota gli azzurri: è il rientrante McT il migliore

Ennesimo anticipo del venerdì per il Napoli di scena a Cagliari. Trasferta “rognosa” come sempre. Gli azzurri sbagliano un po’ troppi palloni e deficitano in cattiveria agonistica, ma riescono a gestire il match e a conquistare 3 punti pesanti. Il CdS vota i ragazzi di Conte:

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Partita complessa conclusa con la quarta vittoria consecutiva e il primo clean sheet dopo 11 gare. Sceglie la qualità con McT e De Bruyne sulla trequarti, il doppio play e la pressione alta, ma c’è poca cattiveria nell’ultimo terzo di campo.



Un solo intervento nel primo tempo e qualche uscita.



Si parte e partecipa al gol, innescando il flipper. Poi si occupa soprattutto di Esposito. Regge fino alla fine.



Sfortunato per il palo in mischia ma comunque ispiratore del vantaggio, e sempre bello tosto nei corpo a corpo con Folo, Kiliçsoy e Mendy. Cresce da centrale.



Dei marcatori è quello che accompagna di più l’azione e la costruzione. Spegne Adopo ma al 20’ regala a Seba la prima chance del Cagliari.



Il primo dei 5 cross della sua partita è la fonte del vantaggio. Cerca l’ampiezza a destra, incalza ma si divora il bis.



Gran salvataggio finale.



Dei due play è il più basso e il più impreciso. Macina chilometri, però.



Organizza la resistenza.



Palleggio più curato ma senza lampi. Al rientro dopo due partite, esaurisce presto l’autonomia.



Sta bene e lo chiarisce subito con un paio di sgasate. Pericoloso, ma non fino in fondo.



Il confronto con lo sprinter Palestra non scalfisce le sue certezze. Trasloca a destra con Spina dentro.



Trequartista destro, creatore di idee, spazi e trame offensive. La sua rifinitura cresce nella ripresa, quando sprigiona anche il destro (4 tiri).



Titolare dopo 5 partite, festeggia con il gol partita: è lesto a metterci il piedone nel caos. Inizia trequartista e si abbassa in mediana quando entra Ali, con 7 riconquiste.



Lotta in mezzo a due colossi, Mina e Dossena, che gli tolgono l’aria e spesso anche l’attimo. Tiene botta e anche un po’ di palloni.