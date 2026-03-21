Giornate FAI, code record per visitare il Maradona

Ci sono luoghi che sono storia, punto. Puoi chiamarlo San Paolo, puoi chiamarlo Maradona, è lo stadio degli scudetti, dell’appartenenza, dell’identità e la gente per vederlo si mette in fila, proprio così. Scrive Il Mattino:

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“Partono le giornate FAI di Primavera. A Napoli porte aperte in tre siti importantissimi della città: lo stadio Diego Armando Maradona, palazzo d’Avalos del Vasto e Villa Rosebery.

Code da record all’esterno della casa del calcio azzurro dove in centinaia si stanno dirigendo per visitare uno dei simboli dello sport napoletano dall’interno.

La visita dà la possibilità ai tanti tifosi e cittadini di percorrere il miglio azzurro e vedere la struttura sotto una luce diversa.”