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Giornate FAI, boom di visitatori al Maradona: oltre 4mila presenze

Grande successo a Napoli anche per Palazzo d’Avalos e Villa Rosebery

By Guido Russo
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Parte con numeri da record l’edizione primaverile delle Giornate FAI a Napoli, dove tre luoghi simbolo della città hanno aperto le porte al pubblico: lo stadio Diego Armando Maradona, Palazzo d’Avalos del Vasto e Villa Rosebery.

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A catalizzare l’attenzione è stato soprattutto l’impianto di Fuorigrotta, preso d’assalto fin dalle prime ore della mattinata. Lunghe code ai cancelli hanno confermato un entusiasmo già previsto, ma che ha comunque superato ogni aspettativa.

Complice l’interesse di tifosi e turisti, sono stati oltre 4.200 i visitatori registrati solo nella prima parte della giornata. Un risultato che testimonia il forte legame tra la città e lo stadio dedicato al campione argentino, simbolo dei primi storici successi del Napoli.

Un’affluenza straordinaria che conferma il valore dell’iniziativa e la voglia di riscoprire i luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale e sportivo partenopeo.

 

Fonte: Il Mattino

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